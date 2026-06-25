25日朝、石川県小松市の国道で車5台が次々に衝突した多重事故で、警察は市内に住む47歳の会社役員の男を飲酒運転の疑いで逮捕しました。警察によりますと、男は25日午前8時45分ごろ、小松市今江町5丁目の国道305号線で車を運転中、対向車線にはみ出し、信号待ちをしていた車2台のサイドミラーをかすめたあと、後ろに止まっていた車に衝突しました。衝突のはずみで車は隣の車線に押し出され、走行中の車にぶつかるなど合わせて5台が