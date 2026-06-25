フジテレビの親会社のフジ・メディア・ホールディングスと金融大手のSBIホールディングスが業務提携を検討していることがわかりました。関係者によりますと、フジ・メディア・ホールディングスとSBIホールディングスは、アニメなどの共同制作や作品の海外展開などでの業務提携を検討しているということです。26日にも発表する見通しです。SBIの北尾社長は近年、フジの経営への関与に意欲を見せていて、グループでフジ株の7％を握る