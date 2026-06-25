いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定をめぐる南鳥島の文献調査について、東京・小笠原村の議会はきょう、最大20億円の交付金を「受け取るべきでない」とする請願を不採択としました。高レベル放射性廃棄物＝いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定に向け、国が小笠原村に申し入れた南鳥島の「文献調査」をめぐっては、小笠原村の渋谷村長が今年4月に調査容認を表明しました。一方、文献調査に伴って国が交付する最大20億円につい