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JR四国のあす（26日）の運転計画です。 予讃線・瀬戸大橋線（岡山駅・高松駅～松山駅間） 【特急しおかぜ・いしづち・モーニングExp松山】（下り）・しおかぜ・いしづち ７・１９・２９号岡山駅・高松駅～松山駅間運休・しおかぜ・いしづち ２７号多度津駅～松山駅間部分運休（上り）・モーニングExp高松伊予西条駅～高松駅間運休・しおかぜ・いしづち ８・２０号松山駅ʍ