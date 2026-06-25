「機械のカラダを持ったAI」＝フィジカルAIなどの最新技術が集まった展示会が25日、千葉県で開かれました。幕張メッセでおこなわれた展示会では、工場で働くことを想定して開発中の人型ロボットや、国産の4足歩行ロボットなどが展示されました。この展示会は、日本企業による「フィジカルAI」の研究開発を支援している「アマゾン ウェブサービス ジャパン」が企画したもので、白幡晶彦社長は今後の可能性を次のように話しました。