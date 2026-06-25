タレント・稲村亜美のユニホーム姿が話題を呼んでいる。２５日に自身のインスタグラムを更新した稲村は、「ニュージーランドのあとは大好きなオーストラリアシドニーにいってきました友達と行きたいところにいってシドニーの街を満喫！途中ではワールドカップをスポーツバーで観戦しましたわたしも友達も土地勘があるので難なく日本戦やってるところを見つけられてよかった」と報告。「考えてみると初めてサッカーユニホ