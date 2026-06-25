プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（31）が24日、Instagramを更新。夫の顔出しショットを公開した。【映像】村上佳菜子の夫の“顔出しショット”2024年3月15日に、2歳年下の一般男性・豊さんと結婚した村上。この年の9月に更新したInstagramでは、「結婚式のため、宮古島に行ってきました」とつづり、紫色のビキニショットを披露して話題になっていた。29歳夫の“顔出しショット”公開2026年6月24日の更新では