大阪府河内長野市で起きたスクールバスが絡む事故で、府警は25日、自動車運転処罰法違反の過失傷害の疑いで、スクールバスを運転していた和歌山県橋本市の男（67）を現行犯逮捕した。府警によると複数人が搬送されたが命に別条はない。