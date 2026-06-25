１番打者として奮闘している横浜ＤｅＮＡ・勝又（資料写真）１番勝又が奮闘している。この日は２安打１打点をマーク。２１日の阪神戦から４試合で計１７打数７安打と当たっている。得点につながらなかったものの、初回は先頭打席で安打を放ち、チャンスメーク。五回は無死満塁で右翼フェンス際まで飛ばして犠飛とし、七回も安打を放った。最終回は１死二、三塁で三振に倒れたが、相川監督は「彼（勝又）の姿はワクワクさせる