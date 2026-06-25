25日午後10時44分ごろ、京都府で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は京都府南部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、京都府の亀岡市です。【各地の震度詳細】■震度2□京都府亀岡市■震度1□京都府京都上京区京都中京区京都下京区京都右京区