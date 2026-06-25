気象台は、25日午後10時35分に、レベル４土砂災害危険警報を笠岡市に発表しました。 南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。 【土砂災害警報（発表中）】■岡山市●レベル３土砂災害警報【発表】 ■倉敷市●レベル３土砂災害警報 ■津山市●レベル２土砂災害注意報 ■玉野市●レベル２土砂災害注意報 ■笠岡市●レベル４土砂災害危険警報【発表】 ■井原市●レベル３土砂災害警報【発表】 ■総社市●レベル３土砂災