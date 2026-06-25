俳優・亀梨和也（40）が25日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」2時間スペシャルに出演。タレントの島崎和歌子（53）と「ショートメール友達」と明かした。進行の藤本美貴が島崎に「この中に、仲のいい方がいらっしゃるんですって？」と聞くと、亀梨が手を上げ「連絡を…」と明かし、島崎も「メル友で」と語ったもの。スタジオの共演者から「え〜！」と驚く声や、「メル友ってあまり言わない…」などの声が上がり、藤本が「姐