◆パ・リーグソフトバンク５―２オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２カード連続の勝ち越しを決めた。先発の前田純投手は５回１／３で１１安打を浴びて２失点。試合後に、小久保監督がファーム行きを明言した。初回は山中に右前打を浴びながらも無失点で終えた。２回は無死満塁のピンチを背負うと、宗の遊ゴロ併殺崩れで１点を失った。続く３回は先頭の西川の一ゴロを正木が捕球したが、前田純のベ