タレントの辻希美（39）が24日、Instagramのストーリーズを更新。生後10カ月の次女・夢空ちゃんが1人で立てるようになった姿を公開し、反響を呼んでいる。【映像】生後10カ月の夢空ちゃんが1人で立つ姿2025年8月8日に第5子となる夢空ちゃんが誕生し、3男2女を育てている辻。Instagramでは、夢空ちゃんが生後8カ月でつかまり立ちができるようになったことや、家族旅行で初プールを楽しむ姿など、日々の成長を発信してきた。夢空