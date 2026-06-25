◇セ・リーグ中日3―1DeNA（2026年6月25日バンテリンD）中日は2番手で登板した左腕・斎藤綱記がピンチを断ちきり、今季初勝利を手にした。3―0の5回に先発・中西が1点を失い、なお1死満塁のばめんでマウンドへ。ここで度会に対して3ボールとするが、ここから粘ってスライダーで空振り三振。続く宮崎は二ゴロに打ち取り、リードを守った。6回は藤嶋が抑えて17試合連続無失点。7回からは橋本、吉田、守護神・松山とつ