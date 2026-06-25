ボートレース尼崎の「第５８回尼崎選手権競走」は２５日、開幕した。渡辺翼（３５＝山口）は初日９Ｒで４コースから１Ｍ差し。バックは５番手と苦しい展開となるが２Ｍ、２周１Ｍと全速ターンで徐々に前との差を詰めると、３周バックで田中宏典と競り合いに持ち込む。そして３周２Ｍを先取りで３着をもぎ取った。相棒の５３号機は「伸びはだいぶ戦えるレベルになった。整備で上積みがあった。ターン回りはいい。あとはペラと