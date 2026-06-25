日本らしいモチーフとミッキーマウスの魅力が融合した「Mickey meets JAPAN」シリーズが登場しました。桜や富士山、手まりなど日本文化を感じられるデザインは、見ているだけで心が華やぐ仕上がり。今回ラインアップされたのは、日常使いはもちろん旅行にも便利な晴雨兼用傘とエコバッグです。旅先で活躍するだけでなく、帰宅後も思い出を振り返ることができる特別なアイテムとして注目を集めています♡