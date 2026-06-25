天皇皇后両陛下の長女・愛子さまはファッションデザイナーの森英恵さんの生誕100年を記念した展覧会を鑑賞されました。午後7時ごろ、愛子さまは皇后さまから譲り受けた森英恵さんがデザインしたクリームイエローのセットアップで都内の会場に到着されました。森英恵さんは、両陛下の結婚パレードで皇后さまが着用されたドレスをデザインするなど皇室とのゆかりも深い世界的なファッションデザイナーです。愛子さまは、皇后さまのド