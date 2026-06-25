広島県呉市と大崎上島町でレベル4土砂災害危険警報が出ました。梅雨前線の影響で、広島県では24日夜から断続的に雨が強まり、呉市と大崎上島町ではレベル4土砂災害危険警報が出ました。26日も未明から昼前にかけて、局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、午後6時までの24時間に降る雨の量は多いところで120ミリの予想です。気象台は、低い土地の浸水や河川の増水に警戒するとともに、土砂災害に注意するよう呼びかけています