ボートレース大村の「スポーツ報知杯」が２６日、開幕する。１２Ｒの発祥地選抜にも名を連ねる砂長知輝（２６＝埼玉）は相性上々の当地で活躍を狙う。前検で手にしたのは１６号機。２節しか使用されておらず評価は未知数だ。特訓後は「直線寄りにペラは叩いて、伸びでやられることはなかった。普通はあると思う。そんなに悪い感じはしなかった」と調整で上向き、胸をなで下ろした。今年は６優出１?。その美酒は２月多摩川の