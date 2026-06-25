ボートレース蒲郡の「スポーツニッポン杯争奪蒲郡ボート大賞」は２５日、３日目を開催した。角谷健吾（５３＝東京）は３日目４Ｒでリングを交換。５コースから果敢に握って攻めたが、４号艇・竹之内極と進路がかぶり５着。それでも後半１２Ｒでは４カドまくりで１着をもぎ取った。前検日や初日は「数字（機２連率２９％）よりは悪くない」と話していたが、現状の舟足は「平凡の域は脱せていない。特徴がない。いい人と競る