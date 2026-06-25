元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が２５日までに自身のインスタグラムを更新。フォトブック「アカリノアルヒ」の発売を報告した。須田は「フォトブック『＃アカリノアルヒ』本日発売」とカチューシャを頭につけたコーデ姿で笑顔を見せる様子の写真を添えて報告。「今作は初の横型。私がニュージーランドで見た景色、感じた空気や色が詰まっています。メイクもファッションもこだわり満載。絵本のページをめくるように楽しん