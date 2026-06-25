ドル円のピボットは１６１．７７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:48現在） ドル円 現値161.79高値161.95安値161.56 162.36ハイブレイク 162.16抵抗2 161.97抵抗1 161.77ピボット 161.58支持1 161.38支持2 161.19ローブレイク ユーロ円 現値183.83高値184.03安値183.42 184.71ハイブレイク 184.37抵抗2 184.10抵抗1 183.76ピボット 183.49支持1