小倉競輪場の「競輪ワールドシリーズ」は26日が初日。25日は前検が行われた。昨年の世界選手権で3冠（スプリント、1キロタイムトライアル、チームスプリント）を達成したヘティ・ファンデルワウ（28＝オランダ）が、いよいよ日本のガールズケイリンに初参戦だ。「防府のレースは見ていました。私もいいレースができればいいですね。（日本の競輪経験がある同国の）マティエス・ブフリやテオ・ボスたちからいろいろな話を聞い