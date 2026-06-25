台風7号は、あすにかけて、暴風域を伴い南西諸島にかなり接近する見込みです。台風7号はあす、沖縄本島地方に最も近づく見込みで、夜になり、風が強まっています。那覇市ではきょう午後7時20分ごろに22.1メートル、宮古島市では午後1時10分ごろに21.5メートルの最大瞬間風速が観測されました。台風の接近に備え、那覇市の国際通りでは土のうを準備するなど、台風対策をする人の姿がありました。空の便では、あす、沖縄を発着するお