年下夫のスマホは不倫の証拠だらけ！ 誕生日は仕事と言ってたのに、実際は…▶▶この作品を最初から読む山口実花（35歳）は5年前に居酒屋で出会った年下の広輝（32歳）と結婚。付き合っている頃は、女好きな広輝が知らない女性と連絡先を交換していることが度々発覚し、ケンカになることも。結婚してからは落ちつきを見せていた広輝ですが、ある日“姫”というアイコンからの不在着信が！ さらに、スマホをのぞくと、女