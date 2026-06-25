◇パ・リーグソフトバンク5―2オリックス（2026年6月25日みずほペイペイD）ソフトバンクのドラフト3位ルーキー・鈴木豪太（大商大）が、パ・リーグ28人目となる「1球勝利」をマークした。2―2の6回1死満塁の場面で2番手でマウンドへ。ここで若月を初球のカットボールで二ゴロ併殺打に仕留め「腹をくくった。何が何だか分からないぐらい、一瞬の出来事だった」と振り返った。その裏に打線が3点を勝ち越し。デビューから