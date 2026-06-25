南米ベネズエラ北部で、24日に相次いで起きたマグニチュード7を超える地震で、ベネズエラのロドリゲス大統領代行は25日、これまでに164人が死亡、971人がけがをしたと明らかにしました。この地震では、各地で家や建物が倒壊したほか、空港にまで被害が及ぶなど、深刻な状況が続いていて、首都カラカスでは10棟のビルが倒壊したということです。大統領代行は「まだ閉じ込められている人の救助活動を円滑に進めている」とし、国連や