中道、立憲、公明の党首は、あす午前に会談し、合流をめぐる協議体の設置で合意する方向であることがわかりました。中道、立憲、公明の3党の合流をめぐっては、中道の小川代表が19日、立憲・公明両党の代表と会談し、協議体の設置を呼びかけていました。こうしたなか、党内で合流に対して、根強い慎重論のある立憲民主党は、けさ、議員懇談会を開き、執行部はこの協議体に参加する方針を説明しました。出席者によりますと、協議入