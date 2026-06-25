お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）が25日、Instagramを更新。長女とのディズニーデートの様子を公開し、反響を呼んでいる 。【映像】藤本敏史と莉々菜さんの親子ショット（複数カット）元タレントの木下優樹菜さん（38）との離婚後も、13歳の長女・莉々菜さん、10歳の次女・茉叶菜さんとの交流を続けている藤本 。2025年7月には、娘たちと東京ディズニーランドを楽しんだことを明かし、親子3ショットなどを公開してい