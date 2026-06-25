◇パ・リーグ西武0―2楽天（2026年6月25日楽天モバイル最強パーク）西武は楽天先発・前田健の前に7回まで散発3安打。得点圏に走者を進めたのも7回の1度だけで、西口監督は「完璧にやられた。緩急をうまく使い、球の高低も間違えなかった」と脱帽した。チームは4月14〜16日のオリックス戦以来、今季3度目の3連敗。26日からは本拠地で日本ハム3連戦を迎える。指揮官は「このままずるずるいかないためにも、次の試合に