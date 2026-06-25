秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さまは石川県で活動する行政相談委員と懇談されました。午前10時半ごろ、ご夫妻と佳子さまは秋篠宮邸で、石川県の行政相談委員11人と面会されました。「行政相談委員」は、総務大臣からの委嘱を受けたボランティアで地域住民らから行政についての相談を受けるなどの活動を行っています。ご夫妻と佳子さまは、能登半島地震で自ら被災しながらも活動に取り組んだ委員にお見舞いの気持ちを伝えたほか、地震発