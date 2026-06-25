NEXCO西日本によりますと、26日午前0時から、雨の影響で山陽自動車道と岡山自動車道の一部の区間が通行止めとなっています。詳細は以下の通りです。 山陽自動車道備前IC～山口JCT上下線山陽自動車道倉敷JCT～早島IC上下線岡山自動車道岡山JCT～賀陽IC上下線 詳細は、アイハイウェイ等での確認を呼びかけています。