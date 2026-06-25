「ソフトバンク５−２オリックス」（２５日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのルーキー・鈴木豪太投手が「１球プロ初勝利」を飾った。２−２の六回１死満塁で、先発・前田純からバトンを受け継いだ。すると若月への初球のカットボールで注文通りの二ゴロを打たせ、４−６−３の併殺打で完ぺきな火消しを見せた。味方打線がその裏に庄子の２点打と正木の適時打で３点を勝ち越し。七回表からは勝ちパターンの継投に入り