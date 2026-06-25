6月25日（木）放送「ナゼそこ？+【激動人生スゴイ女性SP!限界集落の94歳&電気水道ガスなし山奥の謎屋台】」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】鹿児島県の限界集落で超元気な94歳女性を発見！15歳の時に事件が…壮絶過去鹿児島県の限界集落で秘境人探し！すると、超元気な94歳のスゴイ女性を発見！毎日畑仕事をこなす彼女だが、15歳の時にある理由から自宅が銃撃に遭った壮絶な過去が。さらに、電気水