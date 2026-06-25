青森県階上町で最大震度6強を観測した地震で、青森県内では9人がケガをし、建物116棟が被害を受けました。地震は午前7時半に発生しマグニチュードは7.2、階上町で最大震度6強、八戸市で6弱を観測しました。八戸市では自転車に乗った10代の女子生徒が揺れで転倒したあと車と接触し、肩の骨を折る大ケガをしました。他にも青森県内で8人が軽いケガをしました。去年12月の最大震度6強の地震で外壁が崩れた八戸市長横町のビルでは再び