新潟市で6月24日、課題を持つ県内企業とAI技術を持つ開発者が一堂に集まるイベントが開かれました。 24日、新潟市中央区で開かれた県内企業とAI開発者の交流イベント。 県は今年度、県内企業とAI開発者のマッチングや、そこで生まれたAI開発で要件を満たしたものに対し、上限1000万円を助成する事業に2億円を計上しています。 【県創業・イノベーション推進課藤田拓志 課長】 「生成AIなどは日常的にも使われるように