移動手段がなく、買い物が困難な高齢者を助けたい…。各地で移動販売車の運用が進められていますが、今回、その運用を始めたのはJA新潟市です。その特徴はなんといっても鮮度です。 新潟市東区東中島にやってきた1台のワゴン車。 【井上聖貴アナウンサー】 「車の中にはキュウリやピーマン・トマトなど、新潟市で採れた今が旬の野菜が並んでいます」 こちらはJA新潟市が6月25日運用を開始した移動販売車『キラキラ