FIFAワールドカップ。日本は6月26日、スウェーデンとのグループステージ最終戦に臨みます。大一番の戦いを前に、街の盛り上がりは？ 【吉田優アナウンサー】 「いよいよ日本の第3戦。街の人の声を聞きました」 【街の人】 「結構、今回は好調かなと思っている。敵も強いと思うので3－1とかで勝ってくれたらうれしい」 【街の人】 「常にテレビがついている職場なので、仕事に身が入らない