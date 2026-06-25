気象台は、25日午後10時13分に、レベル４土砂災害危険警報を三原市、尾道市に発表しました。南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■広島市中区●レベル２土砂災害注意報■広島市東区●レベル２土砂災害注意報■広島市南区●レベル２土砂災害注意報■広島市西区●レベル２土砂災害注意報■広島市安佐南区●レベル２土砂災害注意報■広島市安佐北区●レベル２土砂災害注意報■広島市安芸区●レベ