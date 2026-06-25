メキシコ西部でサッカーワールドカップでのメキシコ代表の勝利を祝っていたファンの群衆に車が突っ込み、少なくとも17人がけがをしました。地元自治体や警察によりますと、メキシコ西部のリゾート地「カボ・サン・ルーカス」で、24日午後9時すぎ、ワールドカップのグループリーグで勝利を収めたメキシコ代表を祝うため、多くのファンが路上に集まっていました。現場を通りかかった車が群衆に囲まれ、行く手を阻まれたところ、突然