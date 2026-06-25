楽天２−０西武（パ・リーグ＝２５日）――楽天が今季初の同一カード３連勝。二回に村林の犠飛、中島の適時打で２点を先行。７回無失点の前田健は日本復帰後初勝利。西武は打線がつながりを欠いた。◇ソフトバンク５−２オリックス西武（パ・リーグ＝２５日）――ソフトバンクがカード勝ち越し。六回、庄子の２点打と正木の適時打で勝ち越し、継投で逃げ切った。オリックスは再三の好機を作ったが３併殺打と拙攻が響いた。