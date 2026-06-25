【モデルプレス＝2026/06/25】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、さき、ひめな、れむにインタビューを実施し、カラオケで歌う十八番について聞いた。【写真】人気キャバ嬢の美デコルテ輝くドレス姿◆きほ＜カラオケ十八番：MAHO堂『おジャ魔女カーニバル！！』＞『おジャ魔女カーニバル！！』のキーが1番合います。