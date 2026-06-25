実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）21:30 結果2.1% 予想1.6%前回1.6%（実質GDP・前期比年率) 結果0.5% 予想1.4%前回1.4%（個人消費・前期比年率) 結果3.6% 予想3.5%前回3.5%（GDPデフレータ・前期比年率) 結果4.4% 予想4.4%前回4.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)