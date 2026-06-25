PCE価格指数（5月）21:30 結果0.4% 予想0.4%前回0.4%（PCE価格指数・前月比) 結果4.1% 予想4.1%前回3.8%（PCE価格指数・前年比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.3%（0.2%から修正）（コアPCE価格指数・前月比) 結果3.4% 予想3.4%前回3.3%（コアPCE価格指数・前年比)