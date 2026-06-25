ドル売り反応、米１０年債利回りが４．３７％台に低下、一連の米指標発表後＝ＮＹ為替 日本時間午後9時30分に米PCE価格指数など一連の米経済指標が発表された。米10年債利回りは4.41％付近から一気に4.37％付近に低下している。これを受けて、ドルはやや売りに押されている。 PCE価格指数は前年比+4.1％と予想通りだった。米GDP確報値は前期比年率2.1％と改定値+1.6％から伸びが加速したが、個人消費が+0.5％と改定値の+