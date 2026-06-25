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米１０年債利回りは４．３６５％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:46）（日本時間21:46）（%） 米2年債 4.096（-0.049） 米10年債4.365（-0.028） 米30年債4.823（-0.017） ドイツ2.849（-0.016） 英国4.675（-0.009） カナダ3.356（-0.005） 豪州4.728（-0.034） 日本2.624（-0.038） ※米債以外は10年物