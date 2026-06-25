プラスチックごみによる環境汚染を防ぐ国際条約作りに向けた政府間交渉委員会のコルダノ議長は25日、オンラインで記者会見し、次の交渉会合を来年3月に開くと明らかにした。期間は13〜24日で、開催地はケニアのナイロビで調整している。