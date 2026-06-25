ベルギー滞在最終日を迎えた天皇皇后両陛下は、宿泊先の王宮の庭園を国王夫妻と共に散策されました。両陛下は、フィリップ国王夫妻の案内で宿泊しているブリュッセルのラーケン宮の庭園を散策されました。庭園には、世界中の植物を集めた温室などがあり、豊かな自然の中で出発前のひとときを過ごされました。皇后さま：とても特別でした全てに本当にありがとう。陛下は国王の手を取ったまま何度もお礼を伝え、皇后さまは夫妻とチー