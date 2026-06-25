酒気を帯びた状態で車を運転し軽自動車に追突して運転手にケガをさせその場から逃走したとして危険運転致傷の疑いで長岡市の男（48）が、逮捕されました。こちらは25日に警察が公開した事故車両です。前方部分が大破し当時の衝撃を物語ります。警察は25日、この車を運転していた長岡市の無職・畔上忍容疑者（48）を危険運転致傷などの疑いで逮捕しました。警察によりますと畔上容疑者は、ことし5月23日午後6時前、長岡市の国道8号